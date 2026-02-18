Обязательный контроль качества готовых блюд проработают в Минпромторге РФ по инициативе Роспотребнадзора. Речь идет о еде, которая продается в магазинах или через онлайн-сервисы.

Специалисты рассматривают требования к упаковке. Обсуждается ужесточение санитарных правил для персонала кухонь. Также производителей могут обязать контролировать качество продукции по единому стандарту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.