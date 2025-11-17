Дождь в Москве не прекратится до конца 18 ноября

Дождь в Москве не прекратится до конца вторника, 18 ноября. Также ночью ожидается туман. Видимость снизится до 700, а местами – до 200 метров.

Рабочая неделя в столичном регионе началась с влияния теплого атмосферного фронта, который принес в столицу и окрестности хорошо согретые Гольфстримом и влажные воздушные массы из Атлантики.

Поступление такого воздуха на холодную, местами заснеженную подстилающую поверхность стало причиной формирования гололедных явлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.