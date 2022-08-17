Оранжевый уровень природной опасности продлится в Москве до вечера 17 августа

Уже несколько дней в Москве стоит аномальная жара, которая не свойственна августу. 17 августа в столице до вечера действует оранжевый уровень природной опасности. Температура на улице достигла 28 градусов. В течение дня воздух может раскалиться до 31 градуса.

Пассажирам в подземке бесплатно раздают бутылки с водой. Получить их можно на восьми станциях метро: "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". А также воду можно взять на автостанции "Орехово".

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