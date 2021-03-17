Москвичам рассказали о событиях последнего часа. Так, комиссар Еврокомиссии назвал "Спутник V" хорошей вакциной и предложил производить ее в Европе.

Федеральная антимонопольная служба взялась за птицеводов. Сообщается, что результаты проверок представят в правительство в апреле.

Также в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ Путин назвал недопустимым игнорирование фактов домашнего насилия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.