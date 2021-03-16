Свыше 150 населенных пунктов Подмосковья могут попасть в зоны весеннего подтопления

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В Московской области этой весной из-за обилия снега половодье ожидается продолжительным, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

"В зоны подтопления, по предварительным прогнозам, могут попасть 158 населенных пунктов, расположенных на территории 30 городских округов", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что специалисты каждый день измеряют толщину льда на водоемах Подмосковья, чтобы предсказать начало ледохода.

"Для реагирования на возможные происшествия в период весеннего половодья в Подмосковье создана группировка сил и средств в составе 24 тысяч человек и более 6,5 тысячи единиц техники, в том числе от МЧС России более 3,2 тысячи человек и свыше 300 единиц техники, в том числе авиационной", – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, 26 марта в подмосковных Луховицах планируют провести тактико-специальные учения с органами управления МОСЧС по ликвидации последствий весеннего половодья и выездное заседание КЧС и ОПБ региона с участием руководителей муниципальных образований.

Руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ ранее предупредил об опасности аномального весеннего половодья в Московской области. По словам специалиста, подтопления являются следствием снежной зимы. Наиболее опасный участок половодья ожидается на подмосковной части реки Оки.

По его словам, участок от Серпухова до Каширы будет на 1,7–1,8 метра выше нормы. Больше обычного будет и на Клязьме, до 0,6 метра превысит норму.