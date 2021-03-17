ФАС начала проверки производителей продукции птицеводства

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ее территориальные органы начали проводить внеплановые проверки производителей продукции птицеводства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.
"ФАС и ее территориальные органы по поручению правительства РФ приступили к проведению внеплановых проверок крупнейших производителей продукции птицеводства на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что результаты проверок представят в правительство в апреле.
Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на куриные яйца и мясо птицы. Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова отмечала, что за февраль по сравнению с январем текущего года цены на яйца и мясо птицы в среднем выросли на 6%.
В Минэкономразвития заявляли, что с ноября 2020 по январь 2021 года стоимость указанных товаров увеличилась на 5,6%. Причиной назывался дисбаланс спроса и предложения.
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