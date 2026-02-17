Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана и гололедицы

Желтый уровень опасности объявили в Москве до 18 февраля из-за тумана и гололедицы. Синоптики прогнозируют, что погода в ближайшие дни придет в норму. Нынешняя зима может стать самой снежной за последние 60 лет.

Уборка в городе идет круглосуточно, в том числе на Москве-реке для обеспечения работы электросудов. Руководитель кафедры гидрологии МГУ Наталья Фролова сообщила, что ледяной покров связан с антропогенными факторами и сбросом теплых вод.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.