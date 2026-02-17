Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 11:15

Общество

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана и гололедицы

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана и гололедицы

Диетологи дали рекомендации по начинке для блинов на Масленицу

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 17 февраля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 17 февраля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 70% 17 февраля

Поросята редкой породы с Камчатки привлекли внимание пользователей соцсетей

Московская студентка решила учиться сразу в 3 вузах на бюджете

Ученые рекомендовали проводить в соцсетях не больше 40 минут в день

В школах Подмосковья запустят пилотный проект по обучению искусственному интеллекту

Самые высокие зарплаты на удаленной работе в РФ зафиксировали у специалистов по логистике

Желтый уровень опасности объявили в Москве до 18 февраля из-за тумана и гололедицы. Синоптики прогнозируют, что погода в ближайшие дни придет в норму. Нынешняя зима может стать самой снежной за последние 60 лет.

Уборка в городе идет круглосуточно, в том числе на Москве-реке для обеспечения работы электросудов. Руководитель кафедры гидрологии МГУ Наталья Фролова сообщила, что ледяной покров связан с антропогенными факторами и сбросом теплых вод.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаЛариса Соколова

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика