В Москве после рекордных снегопадов обострились "парковочные войны"

В Москве после рекордных снегопадов обострились так называемые "парковочные войны". Жители очищают место для парковки, после чего, например, выставляют на него стулья и покрышки, чтобы "забронировать". Например, в Балашихе мужчина оградил участок сигнальной лентой.

При этом за такой "самозахват" грозит штраф. Физическим лицам придется заплатить до 10 тысяч рублей, а юридическим – до 200 тысяч рублей.

