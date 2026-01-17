Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 22:15

Общество

В Москве после рекордных снегопадов обострились "парковочные войны"

В Москве после рекордных снегопадов обострились "парковочные войны"

Жители Москвы увлеклись строительством иглу

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 января

"Новости дня": в московском метро дали старт испытаниям беспилотного поезда

В Роспотребнадзоре предложили проверять возраст покупателей на маркетплейсах

В Москве автомобилисты стали бронировать парковочное место после очистки двора

В Москве и Подмосковье возник тренд на строительство иглу

В Москве ночь на 18 января может стать одной из самых холодных с начала зимы

В Москве сеть фитнес-клубов отказалась выдавать сотрудникам зарплату

В Крещенскую ночь в Москве ожидается до минус 12 градусов

В Москве после рекордных снегопадов обострились так называемые "парковочные войны". Жители очищают место для парковки, после чего, например, выставляют на него стулья и покрышки, чтобы "забронировать". Например, в Балашихе мужчина оградил участок сигнальной лентой.

При этом за такой "самозахват" грозит штраф. Физическим лицам придется заплатить до 10 тысяч рублей, а юридическим – до 200 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотранспортвидеоЕкатерина КузнеченковаАрина Устюкова

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика