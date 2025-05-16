В столице стартовал пятый сезон выездных свадеб

В столице открыли пятый сезон выездных свадеб. Торжественные регистрации теперь проходят не только во дворцах, но и на открытых площадках – от Северного речного вокзала до манежа с лошадьми и цветущей сакуры в "Царицыно".

По данным ЗАГС Москвы, ежедневно в городе женятся более 300 пар. А в майские праздники их число превысило 2,5 тысячи. Выездные церемонии в рамках проекта "Новые адреса счастья" проводят бесплатно. За шесть лет на таких площадках поженились более 63 тысяч пар.

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