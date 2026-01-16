Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 08:00

Общество

Врач посоветовал пить первую чашку кофе через 25–30 минут после пробуждения

Врач посоветовал пить первую чашку кофе через 25–30 минут после пробуждения

Жительница Турции объявила себя дочерью Трампа

Москвичей призвали подкармливать птиц

Россияне могут поменять дату рождения ребенка

314 детей родились в Москве 15 января

Каждая четвертая компания в России планировала выплатить премии сотрудникам по итогам года

Эксперты заявили, что офисным сотрудникам нужно отдыхать больше работающих физически

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 8 градусов 16 января

Врачи заявили, что сильные морозы могут вызвать головные боли

Москвичам напомнили об ответственности за хищение украшений с городских елок

По мнению британского врача Роба Галлоуэя, первую чашку кофе стоит пить примерно через 25–30 минут после пробуждения. Однако перед тем как насладиться этим моментом, по его совету, нужно выпить стакан воды, почистить зубы и сделать легкую 10-минутную зарядку.

Доктор уверяет, что он сам после чашки кофе чувствует достаточный прилив сил, чтобы после выполнить получасовую кардиотренировку. Потом можно принять утренний душ и съесть завтрак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика