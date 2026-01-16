Врач посоветовал пить первую чашку кофе через 25–30 минут после пробуждения

По мнению британского врача Роба Галлоуэя, первую чашку кофе стоит пить примерно через 25–30 минут после пробуждения. Однако перед тем как насладиться этим моментом, по его совету, нужно выпить стакан воды, почистить зубы и сделать легкую 10-минутную зарядку.

Доктор уверяет, что он сам после чашки кофе чувствует достаточный прилив сил, чтобы после выполнить получасовую кардиотренировку. Потом можно принять утренний душ и съесть завтрак.

