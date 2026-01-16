Москвичам напомнили об ответственности за хищение украшений с городских елок

Москвичам напомнили, что украшения с городских елок – это не сувениры. Даже пара шаров, снятых на память, юридически считается хищением. Если их стоимость не превышает 2 500 рублей, то нарушителю грозит штраф, обязательные работы или арест до 15 суток. Если сумма выше, то возбуждается уголовное дело по статье о краже.

Эксперты подчеркивают, что ущерб рассчитывается исходя из стоимости всей композиции, включая монтаж и доставку. Если при краже пострадают гирлянды, каркас или само дерево, могут добавить статьи за вандализм или умышленное повреждение имущества.

