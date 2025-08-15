РАН утвердила два варианта написания слов "миллион" и "миллиард"

Институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два варианта написания слов "миллион" и "миллиард". Согласно обновленной версии орфографического словаря, допустимая форма написания слова "миллион" – "мильон", а слова "миллиард" – "мильярд".

Данное правило распространяется и на другие формы соответствующих слов: "миллионный" – "мильонный", "миллиардный" – "мильярдный". Эти же варианты затрагивают разговорное произношение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

