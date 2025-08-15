Бархатный сезон ожидается в Москве в середине августа

После жары, гроз и ливней в Москве ожидается бархатный сезон. Прогнозируется, что воздух в столице в середине августа будет прогреваться до 22–25 градусов тепла.

При этом температура воды в подмосковных водоемах поднялась до плюс 18 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, эти дни будут заключительными, когда горожане еще могут искупаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

