Юристы рассказали как защитить ребенка за рубежом от изъятия из семьи

Один звонок может привести к изъятию ребенка из семьи за рубежом. Данное явление за границей является частой практикой.

Как подчеркивают юристы, во многих странах действует принцип приоритета государства над семьей. Изъять ребенка могут по любому сигналу: от соседей, которым не понравится крик, или за наказание. Причем даже словесный отказ считается эмоциональным насилием.

При попытке забрать ребенка за рубежом эксперты рекомендуют сразу обращаться в консульство или посольство России. Также, отправляясь в другую страну, важно заранее изучить местное законодательство и соответствовать местным правилам.

