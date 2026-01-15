Форма поиска по сайту

15 января, 15:30

В Москве подготовили 40 площадок к крещенским купаниям

В Москве подготовили 40 площадок к крещенским купаниям

Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Москве в выходные

Синоптики спрогнозировали усиление морозов в Москве

Посетитель упал на картину в Третьяковской галерее

Высота снежного покрова в Москве составила 40 сантиметров 15 января

Диетологи рассказали, чем полезен попкорн

Орнитологи призвали москвичей подкармливать птиц после снегопадов

Специалисты заявили, что горнолыжные курорты столичного региона не уступают сочинским

В России могут запретить коммерческие батутные центры и надувные аттракционы

Собака оказалась закрытой в машине на несколько дней в Звенигороде

Москва активно готовится к крещенским купаниям. В городе подготовили 40 оборудованных купелей, которые уже приняты Роспотребнадзором и соответствуют всем требованиям. Безопасность будут обеспечивать более 3 000 человек личного состава всех служб спасения, МВД и медиков.

Толщину льда будут замерять и во время купаний. При обнаружении трещин купель могут оперативно закрыть. На водоемах также будут следить за несанкционированными купелями, чтобы не подвергать москвичей риску.

На местах оборудуют зоны ожидания, переодевания, оказания медицинской помощи и будут раздавать горячий чай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

