В Москве подготовили 40 площадок к крещенским купаниям

Москва активно готовится к крещенским купаниям. В городе подготовили 40 оборудованных купелей, которые уже приняты Роспотребнадзором и соответствуют всем требованиям. Безопасность будут обеспечивать более 3 000 человек личного состава всех служб спасения, МВД и медиков.

Толщину льда будут замерять и во время купаний. При обнаружении трещин купель могут оперативно закрыть. На водоемах также будут следить за несанкционированными купелями, чтобы не подвергать москвичей риску.

На местах оборудуют зоны ожидания, переодевания, оказания медицинской помощи и будут раздавать горячий чай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.