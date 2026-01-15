В Москве оборудуют купели к Крещению

В Москве идут активные приготовления к Крещению. Городские службы оборудуют купели: устанавливают настилы, освещение, теплые раздевалки и пункты обогрева. На всех площадках будут круглосуточно дежурить спасатели и медики.

Купание категорически противопоказано людям с хроническими заболеваниями, гипертоникам, беременным и детям. Употребление алкоголя до и после погружения запрещено. Спасатели напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных местах, так как самостоятельное погружение в водоемах опасно.

