Температура воздуха в Москве поднимется до 25 градусов 15 августа

В столице 15 августа установится сухая и солнечная погода благодаря антициклону. Утром температура составит около 18 градусов, к обеду воздух прогреется до 25, а вечером опустится до 19.

Осадков не ожидается в течение всего дня, влажность понизится до 40%. Ветер будет слабый, 3–5 метров в секунду, атмосферное давление немного вырастет и достигнет 751 миллиметра ртутного столба.

