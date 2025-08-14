14 августа, 16:15Общество
Температура воздуха в Москве поднимется до 25 градусов 15 августа
В столице 15 августа установится сухая и солнечная погода благодаря антициклону. Утром температура составит около 18 градусов, к обеду воздух прогреется до 25, а вечером опустится до 19.
Осадков не ожидается в течение всего дня, влажность понизится до 40%. Ветер будет слабый, 3–5 метров в секунду, атмосферное давление немного вырастет и достигнет 751 миллиметра ртутного столба.
