Прожиточный минимум в Москве превысил 25 тыс рублей с начала года

С нового года прожиточный минимум в столице превысил отметку в 25 тысяч рублей. Индексация составила почти 7%. Москва входит в число лидеров по этому показателю наравне с удаленными регионами, где цифры выше из-за северных коэффициентов.

В Магадане прожиточный минимум составляет почти 33 тысячи рублей, а в Ненецком автономном округе – около 31 тысячи рублей. Для жителей Москвы повышение означает автоматический рост социальных выплат, которые будут проиндексированы в соответствии с новым значением.

