Эксперт объяснил, почему нельзя отменить шестидневную неделю перед новогодними праздниками

В Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками, сохранив выходной 28 декабря. Инициаторы считают, что это будет способствовать развитию внутреннего семейного туризма.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что дополнительный выходной день может негативно сказаться на уровне ВВП и доходах граждан. Он также подчеркнул, что многие предприятия, включая бюджетные организации, школы, больницы, а также инфраструктурные объекты, такие как поставки газа и электроэнергии, работают в выходные и праздничные дни.

Согласно производственному календарю, выходной 28 декабря уже перенесен на понедельник 30 декабря. Если предложение не будет принято, новогодние каникулы в этом году продлятся 11 дней – с 29 декабря по 8 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.