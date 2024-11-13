Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 08:00

Общество

Эксперт объяснил, почему нельзя отменить шестидневную неделю перед новогодними праздниками

Эксперт объяснил, почему нельзя отменить шестидневную неделю перед новогодними праздниками

Новости мира: 11 рабочих пострадали в результате сильного взрыва в промзоне в США

Ведущая Москвы FM назвала темы дня 13 ноября

283 ребенка родились в Москве 12 ноября

В Госдуме предложили запретить рекламу раскладов таро

"Утро": 3 градуса ожидается в Москве днем 13 ноября

Госдума ввела штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

Москвичи пожаловались на соседку, которая разводит собак в квартире

Малайская медведица осваивается в Московском зоопарке

Новости мира: извержение грязевого вулкана произошло в Колумбии

В Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками, сохранив выходной 28 декабря. Инициаторы считают, что это будет способствовать развитию внутреннего семейного туризма.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что дополнительный выходной день может негативно сказаться на уровне ВВП и доходах граждан. Он также подчеркнул, что многие предприятия, включая бюджетные организации, школы, больницы, а также инфраструктурные объекты, такие как поставки газа и электроэнергии, работают в выходные и праздничные дни.

Согласно производственному календарю, выходной 28 декабря уже перенесен на понедельник 30 декабря. Если предложение не будет принято, новогодние каникулы в этом году продлятся 11 дней – с 29 декабря по 8 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика