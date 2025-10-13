Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 октября, 06:30

Общество

ФНС может признать переводы небольших сумм доходом

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ может признать переводы небольших сумм денег доходом и доначислить налоги со штрафами. Юристы пояснили, что если на карту регулярно поступают одинаковые суммы от разных людей, то это похоже на оплату услуг.

В связи с этим ФНС настораживают регулярность, массовость, одинаковые суммы и отсутствие назначения платежа. Чтобы избежать штрафа следует указывать цель перевода, хранить подтверждающие документы и использовать официальный налоговый режим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Козачинский

