Правительство РФ поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы

Правительство России решило помочь жителям Херсонской области с выездом в другие регионы страны. Жителям региона обеспечат бесплатное проживание. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился с просьбой организовать выезд людей из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. Регулярным обстрелам подвергаются Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.