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13 октября, 19:15

Общество

Правительство РФ поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы

Правительство РФ поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы

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Правительство России решило помочь жителям Херсонской области с выездом в другие регионы страны. Жителям региона обеспечат бесплатное проживание. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился с просьбой организовать выезд людей из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. Регулярным обстрелам подвергаются Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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