Москвичам рассказали о главных событиях последнего часа

В 10 московских школах учеников и дошкольников начинают тестировать на ковид, раз в 2 недели, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пожилые москвичи теперь могут получить денежную компенсацию вместо подарочного набора после полного курса вакцинации от коронавируса. Сумма – 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В Москву идут дожди, как и обещали синоптики. Ситуация ухудшится вечером в среду и лить будет пару дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.