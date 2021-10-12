"Яндекс" усилит антиковидные меры для каршеринга и такси

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В связи с ростом количества заболевших коронавирусом в Москве и Московской области "Яндекс" усиливает меры безопасности для своих партнеров. Они будут действовать для тех, кто выполняет заказы через сервисы "Яндекс Go", "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка" и "Яндекс.Доставка", сообщает пресс-служба компании.

Водителей-партнеров "Яндекс Go" дополнительно проинформируют о точках дезинфекции, где они могут обработать автомобиль перед выходом на линию или в течение дня. А машины каршеринга "Яндекс.Драйв" будут дополнительно дезинфицировать во время каждой запланированной мойки.

Также "Яндекс" начал кампанию по ревакцинации партнеров.

"Ревакцинироваться курьеры и водители могут в специальном пункте для партнеров "Яндекса", которые оборудованы на Огородном проезде, а также в поликлиниках Москвы и Московской области. Мы информируем партнеров о ближайших доступных точках вакцинации через рабочее приложение "Яндекс.Про". Ревакцинация доступна как для жителей РФ, так и для иностранцев", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что вакцинированные смогут получить преимущество в работе с клиентами – приоритет в выдаче заказов. Для этого нужно сфотографировать сертификат о вакцинации и загрузить его в приложении "Яндекс.Про".

Также "Яндекс" продолжает финансово поддерживать заболевших водителей и курьеров, сотрудничающих с сервисами, и оказывает материальную помощь таксопаркам-партнерам.

За последние сутки в России подтвердили 28 190 новых случаев коронавируса. На Москву приходится 4 699 из них, на Санкт-Петербург – 2 158, на Московскую область – 1 804.

Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова ранее рассказала о важности ревакцинации от коронавируса. По ее словам, к повторной прививке от коронавируса нужно относиться серьезно. Можно ревакцинироваться "Спутником Лайт" – это однократная постановка вакцины, которая усилит защиту организма.