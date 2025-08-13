Москвичам сократили сроки оформления и получения льгот и субсидий на ЖКУ

Москвичи смогут оформлять и получать льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в два раза быстрее. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, сокращение сроков стало возможным благодаря внедрению цифровых сервисов в работу соцслужб и объединению всех процессов в одном месте.

Для оказания социальной помощи населению в столице вот уже полтора года работает Социальное казначейство. Сюда же недавно перенесли все функции городского центра жилищных субсидий, благодаря чему путь от подачи заявления до перечисления выплат стал короче и доступнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.