Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 10:00

Общество

Москвичам сократили сроки оформления и получения льгот и субсидий на ЖКУ

Москвичам сократили сроки оформления и получения льгот и субсидий на ЖКУ

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 13 августа

"Утро": скорость ветра достигнет 5 м/с в Москве 13 августа

В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст за каждого ребенка

Психолог Марк Бартон расскажет, как улучшить качество жизни со своим партнером

В ГД предложили удалять мат из песен и фильмов

265 детей родились в Москве 12 августа

"Утро": температура воздуха в Москве составит 22 градуса 13 августа

Россиян предупредили о цветении амброзии

Жителей Крыма предупредили о длительных отключениях мобильного интернета

Москвичи смогут оформлять и получать льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в два раза быстрее. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, сокращение сроков стало возможным благодаря внедрению цифровых сервисов в работу соцслужб и объединению всех процессов в одном месте.

Для оказания социальной помощи населению в столице вот уже полтора года работает Социальное казначейство. Сюда же недавно перенесли все функции городского центра жилищных субсидий, благодаря чему путь от подачи заявления до перечисления выплат стал короче и доступнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика