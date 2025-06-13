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13 июня, 15:15

Общество

В Москве начался сильный ливень с грозой и ветром

В Москве начался сильный ливень с грозой и ветром

Ливни, грозы и ветер до 17 м/с ожидаются в Москве 13 июня

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Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Москве 13 июня

В некоторых районах Москвы уже начался обещанный синоптиками ливень с грозой. Там, где дождь еще не дошел, небо затянуто плотными тучами и дует сильный ветер. Влажность воздуха достигла 70%, из-за чего температура ощущается ниже фактических 19 градусов – примерно как 17.

Вечером температура опустится еще на пару градусов. Атмосферное давление останется пониженным – около 740 миллиметров ртутного столба, но в пределах нормы. Москвичам и гостям столицы рекомендуется взять зонт и надеть дополнительную одежду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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