Ливни, грозы и ветер до 17 м/с ожидаются в Москве 13 июня

Во второй половине дня в столицу придут осадки. Как сообщили в МЧС, ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер – до 17 метров в секунду. За сутки в городе может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

В департаменте транспорта напоминают водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковать автомобили под деревьями и рядом с временными конструкциями. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

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