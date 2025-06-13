13 июня, 14:15Общество
Ливни, грозы и ветер до 17 м/с ожидаются в Москве 13 июня
Во второй половине дня в столицу придут осадки. Как сообщили в МЧС, ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер – до 17 метров в секунду. За сутки в городе может выпасть до 40% месячной нормы осадков.
В департаменте транспорта напоминают водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковать автомобили под деревьями и рядом с временными конструкциями. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
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