Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 13 января.

На Москву надвигаются крещенские морозы. По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 14 января, температура опустится до минус 11 градусов. К четвергу, 15-го числа, похолодает еще сильнее, и морозы станут ощутимыми даже днем. Кроме того, на протяжении всей недели метеорологи обещают обильные снегопады.

Скандал в новокузнецком роддоме, где в январе погибли 9 детей, обрастает новыми подробностями. Пострадавшие родители утверждают, что на теле погибших младенцев были раны, хотя их гибель объясняют инфекциями. Также выяснилось, что в этом роддоме в сентябре 2025 года тоже погиб новорожденный. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Медучреждение будут проверять. Сейчас оно закрыто на карантин. Возбуждены уголовные дела.

В центре Москвы построят еще один мост. Он соединит участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. Таким образом, город завершит формирование единого пешеходного маршрута, который свяжет Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

