На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Проверить информацию можно о любом человеке. Для этого достаточно указать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Авторизация на портале и документы не требуются.

Сервис показывает наличие задолженности по алиментам на содержание детей или родителей, регион и сумму долга.

Реестр поможет оценивать финансовую добросовестность, в том числе при заключении гражданско-правовых сделок, а также будет стимулировать должников к погашению задолженности, отметили в Минцифры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.