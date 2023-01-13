Субвариант "Омикрон"-штамма "Кракен" обнаружен в РФ

Штамм коронавируса, который медики назвали самым заразным за всю историю пандемии, уже в России. Первый случай заражения субвариантом штамма коронавируса "Омикрон" под названием "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.

"Кракен" уже широко распространился в США и Европе. Поможет ли выявить этот подвид тест из аптеки? И будет ли новая волна?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.