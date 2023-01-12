Астролог рассказала, чего стоит остерегаться в пятницу, 13-го

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В этом году пятница, 13-е, с точки зрения нумерологии отличается некоторыми опасными моментами. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

Она призвала не экспериментировать в этот день со здоровьем, а также быть крайне осторожными со спортивными занятиями и поднятием тяжестей.

"Очень чувствительной будет область поясницы, и любые травмы с ней могут привести к необратимым последствиям", – предупредила астролог.

Кроме того, в пятницу важно не переусердствовать с приемом жидкости, отметила эксперт. Даже популярной рекомендацией выпивать полтора-два литра в день можно будет пренебречь.



Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Особенно внимательными к своему здоровью стоит быть тем, кто родился 31 августа, 29 сентября, 27 октября, 25 ноября и 23 декабря – вне зависимости от года.

Всем, у кого день рождения в эти даты, стоит избегать в пятницу каких-либо операций, в том числе стоматологических и косметологических, отметила эксперт.

Файкина пояснила, что в астрологии эта пятница, 13-е, относится к 21-м лунным суткам, символом которых является конь, или Пегас. Он обладает очень мощной энергией, и ее стоит использовать, чтобы начать что-то новое, даже несмотря на фазу убывающей Луны, подчеркнула астролог.



Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Не упустите момент и трансформируйте лунную энергию в рабочий и творческий процесс. Сейчас самое время, чтобы решить вопросы, которые давно ждали своего часа. Действуйте решительно – пятница будет днем смелых и активных поступков.

При этом астролог предупредила, что день может дать некоторую избыточную переоценку своих сил и способностей. Поэтому энергию важно направлять в нужное русло, а не разбрасываться ею. Тем более что такой соблазн будет, ведь наибольшая активность проснется ближе к вечеру, когда мы все уже настроимся на время развлечений и отдыха.

Также астролог отметила еще одну особенность дня: мощная энергетика суток усилит значение всех произнесенных в это время клятв и обетов. При этом их очень важно будет не нарушать, заключила эксперт.

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