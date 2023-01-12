13:55Общество
Астролог рассказала, чего стоит остерегаться в пятницу, 13-го
Фото: Москва 24
В этом году пятница, 13-е, с точки зрения нумерологии отличается некоторыми опасными моментами. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.
Она призвала не экспериментировать в этот день со здоровьем, а также быть крайне осторожными со спортивными занятиями и поднятием тяжестей.
"Очень чувствительной будет область поясницы, и любые травмы с ней могут привести к необратимым последствиям", – предупредила астролог.
Кроме того, в пятницу важно не переусердствовать с приемом жидкости, отметила эксперт. Даже популярной рекомендацией выпивать полтора-два литра в день можно будет пренебречь.
Всем, у кого день рождения в эти даты, стоит избегать в пятницу каких-либо операций, в том числе стоматологических и косметологических, отметила эксперт.
Файкина пояснила, что в астрологии эта пятница, 13-е, относится к 21-м лунным суткам, символом которых является конь, или Пегас. Он обладает очень мощной энергией, и ее стоит использовать, чтобы начать что-то новое, даже несмотря на фазу убывающей Луны, подчеркнула астролог.
При этом астролог предупредила, что день может дать некоторую избыточную переоценку своих сил и способностей. Поэтому энергию важно направлять в нужное русло, а не разбрасываться ею. Тем более что такой соблазн будет, ведь наибольшая активность проснется ближе к вечеру, когда мы все уже настроимся на время развлечений и отдыха.
Также астролог отметила еще одну особенность дня: мощная энергетика суток усилит значение всех произнесенных в это время клятв и обетов. При этом их очень важно будет не нарушать, заключила эксперт.
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