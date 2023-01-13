Эзотерик объяснил, почему на Старый Новый год нужно строить планы на будущее

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Дни с 13 по 15 января энергетически идеально подходят для планирования. Об этом Москве 24 рассказал эзотерик, экстрасенс Влад Свинцицкий.



Он отметил, что это дни коллективной энергии, поэтому необходимо ставить перед собой цели, касающиеся именно социальной реализации.



"Планировать надо не в одиночестве, записывая желания на листочке, запуская шарик или мысленно взывая к Вселенной. Важно проговаривать свои планы с кем-то: тогда пойдет запуск энергии для создания новых партнерских отношений в социуме. Для кого-то – в работе, для кого-то – в собственном бизнесе или просто в сфере дружбы", – объяснил эзотерик.



Кроме того, он предостерег от популярной традиции сжигания бумажек с желанием. По его словам, это очень опасный ритуал, потому что с огнем надо уметь работать: в противном случае можно просто сжечь свои желания.

Свинцицкий подчеркнул, что Старый Новый год не стоит широко отмечать.



Просто соберите вместе важных для вас людей, с которыми можете искренне поделиться своими планами и целями на ближайшее будущее.



Влад Свинцицкий

эзотерик, экстрасенс

Просто соберите вместе важных для вас людей, с которыми можете искренне поделиться своими планами и целями на ближайшее будущее.





По мнению эксперта, в целом не существует идеальных дат для всеобщего загадывания желаний. Потому что сама по себе методика "что-то загадать" – это не массовый рабочий ритуал.

"Во многих случаях даже есть риск при загадывании желаний как бы взять у самого себя в кредит энергию из будущего, за которую потом придется расплачиваться вдвойне, а то и втройне больше", – предупредил он.



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