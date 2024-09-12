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12 сентября, 08:00

Общество

Шеф-повар рассказал, как правильно готовить рис

Шеф-повар рассказал, как правильно готовить рис

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Белый рис – универсальный продукт. В кухнях народов мира есть сотни рецептов блюд на основе риса – это плов, ризотто, паэлья, лепешки и сладости, роллы. Согласно исследованию, одного из онлайн-сервисов, рис в прошлом году стал самой популярной крупой у россиян. Количество сортов и брендов риса на полках московских супермаркетов представлено огромное количество.

Шеф-повар Алексей Федотьев советует выбирать рис в зависимости от блюда, которое нужно приготовить. Круглозерный рис понадобится, если нужна кремообразная текстура готовой крупы. Среднезерный рис содержит больше крахмала, чем длиннозерный. Эта крупа хорошо впитывает ароматы других продуктов. Пропаренный длинозерный рис не разваривается, в отличие от круглозерного. Однако круглозерный рис больше подойдет для завтраков, для плова или для простого гарнира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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