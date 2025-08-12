Охранник из аэропорта Внуково стал моделью после вирусного видео в Сети

Охранник аэропорта Внуково Игнатий Ланцов стал звездой после случайного видео в интернете, набравшего почти 7 миллионов просмотров. Теперь он подписал контракт с московским модельным агентством, но бросать работу в аэропорту не планирует.

Перед началом съемок Ланцову предстоит пройти небольшую подготовку и исправить косметические нюансы внешности. В модельном агентстве отметили, что у Игнатия есть необходимые данные для работы в индустрии, но предстоит освоить новые навыки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.