Космический диктант пройдет 12 апреля на ВДНХ. Всех желающих ждут к 11:00 в центре "Космонавтики и авиации". Ведущим традиционно выступит летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

Он вместе с другими участниками озвучит 30 вопросов о планетах, вселенной и работе на орбите. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте космическийдиктант.рф. Там же можно будет заполнить анкету и написать диктант из дома.

