Симптомы аллергии появились у переболевших коронавирусом

У москвичей, переболевших коронавирусом, этой весной могут возникнуть проблемы со здоровьем. Распространенный сейчас штамм Stratus может вызывать так называемую спящую аллергию. Люди, которые раньше не замечали период цветения, начинают чувствовать зуд, жалуются на насморк и отеки.

Эксперты объясняют это гиперактивностью слизистых, которую вызвала инфекция. При этом антигистаминные препараты в таких случаях могут не помогать. Что делать тем, кто столкнулся с такой проблемой? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.