Москвичка стала звездой интернета после видео с неподдающейся дверью

Москвичка стала звездой интернета после того, как снятое ею видео с попыткой открыть дверь подъезда в сильный ветер и снегопад набрало миллионы просмотров. Девушка призналась, что популярность застала ее врасплох: количество сообщений перевалило за 300, а просмотры достигли 7–8 миллионов.

Психолог Андрей Дорожкин посоветовал не поддаваться панике и помнить, что о героях вирусных роликов быстро забывают. Пиарщик и трендвотчер Дарья Харапудченко, напротив, рекомендовала использовать волну популярности: закрепить видео в шапке профиля, обыграть ситуацию с иронией и делать коллаборации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.