В Китае появился тренд на отзывы о бывших для поиска партнера

В Китае набирает популярность новый способ поиска партнера. Вместо приложений для знакомств молодые люди стали оставлять в соцсетях подробные и правдивые отзывы о бывших. Тренд начался с вирусного поста девушки, которая попросила порекомендовать ей "нормального парня".

Эксперты отмечают, что подобная практика может появиться и в России. Однако тренд вызывает этические вопросы и правовые риски. Публикация персональных данных без согласия человека может повлечь административную ответственность, а оскорбительные отзывы привести к уголовному делу о клевете.

