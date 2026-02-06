Певец Филипп Киркоров начал набирать популярность среди молодежи

Певец Филипп Киркоров набирает популярность среди молодежи. По данным организаторов концертов, он готовится собрать аншлаги сразу на 3 выступлениях в Москве в конце февраля.

Залы вмещают до 11 тысяч человек, билеты стоят от 3,5 до 25 тысяч рублей. При этом уже продано 90% мест.

Отмечается, что среди молодежи также растет интерес к творчеству певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.