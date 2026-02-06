Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 08:00

Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров начал набирать популярность среди молодежи

Певец Филипп Киркоров начал набирать популярность среди молодежи

Долг блогера Митрошиной перед налоговой увеличился на 5 млн из-за пени и штрафов

"Интервью": Лилия Абрамова – о том, кто имеет право говорить от имени общества

Свидетели по делу блогера Митрошиной выступили на заседании Тверского суда

Заседание суда по делу блогера Митрошиной состоялось в Москве

Свидетелей по делу блогера Митрошиной допросят в Тверском суде Москвы

Песни Евы Польны стали популярны среди зумеров

Судебное заседание по делу блогера Александры Митрошиной пройдет 5 февраля

"Московский патруль": слушание по делу рэпера Гуфа прошло в Подмосковье

Блогеру Гасанову грозит до 7 лет лишения свободы за отмывание денег

Певец Филипп Киркоров набирает популярность среди молодежи. По данным организаторов концертов, он готовится собрать аншлаги сразу на 3 выступлениях в Москве в конце февраля.

Залы вмещают до 11 тысяч человек, билеты стоят от 3,5 до 25 тысяч рублей. При этом уже продано 90% мест.

Отмечается, что среди молодежи также растет интерес к творчеству певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика