Ученые развеяли миф о притягивании противоположностей

Мнение, что противоположности притягиваются, оказалось мифом. Такой вывод сделали ученые.

В ходе исследования они пришли к совершенно противоположному результату – люди влюбляются в тех, кто похож на них внешне. В эксперименте приняли участие 682 человека, которые провели более 2 тысяч быстрых свиданий.

Во время этих встреч мужчины и женщины оценивали друг друга по таким ключевым параметрам: привлекательности лица, доброта и взаимопонимание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

