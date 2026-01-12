Россиянам рассказали об опасности новогодних ритуалов

Одним из популярных новогодних ритуалов в России является сжигание записки с желанием и растворение пепла в напитке, чтобы затем выпить его под бой курантов. Но эксперты предупреждают об опасности таких действий. Например, у одной девушки записка загорелась прямо в руках.

По словам врачей, пить пепел сгоревшей бумаги опасно, так как он содержит токсичные продукты горения. Последние могут провоцировать не только тошноту и боль в животе, но и рост опухолей в организме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

