Контролер в Москве высадила из трамвая мать со спящим младенцем

В Москве контролер высадила из трамвая мать со спящим младенцем и пятилетним сыном за неоплаченный проезд. Как рассказала пассажирка, она уставшая с детьми возвращалась из поликлиники и пока долго ждала трамвай сильно замерзла. В транспорте женщина укачала дочь и уложила в коляску, а после этого села.

В трамвай вошел контролер и попросил предъявить билет для проверки. В этот момент женщина поняла, что забыла приложить карту к валидатору и об этом сразу сообщила. Мать извинилась и предложила оплатить проезд или штраф. Однако контролер заявила, что она нарушила закон и приказала выйти с детьми на улицу. Кроме того, женщина изъяла ее банковскую карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.