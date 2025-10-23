Психолог рассказала, почему участились нападения на контролеров в московских трамваях

Психолог Кристина Радина рассказала, почему участились нападения на контролеров в московских трамваях. По ее словам, агрессия пассажиров часто становится результатом хронического стресса, вызванного ритмом жизни в мегаполисе.

Люди находятся в постоянной спешке, перегружены работой и эмоционально истощены, из-за чего даже незначительный конфликт, например проверка билета, может стать "последней каплей". С начала года в Москве возбуждено уже 30 уголовных дел за нападения на контролеров. За такие действия пассажирам грозит до 10 лет лишения свободы.

