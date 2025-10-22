Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 22:45

Общество

Маркетологи объяснили, почему магазины начали продавать новогодние товары в октябре

Маркетологи объяснили, почему магазины начали продавать новогодние товары в октябре

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана

"Доктор 24": врач рассказал, зачем нужна психотерапия

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в Москве вечером 22 октября

Заммэра Ракова рассказала о новых цифровых сервисах ЕМИАС для заботы о женском здоровье

В РФ хотят разрешить круглосуточное посещение родственниками инвалидов в больницах

Психологи предупредили об учащении импульсивных покупок осенью

"Утро": москвичам рассказали о погоде 22 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 75% 22 октября

"Новости дня": единые учебники для всех школ решили ввести в России

Маркетологи объяснили, почему российские магазины начали продавать новогодние товары в октябре. По их словам, новые продавцы спешат занять места на рынке. Также магазины стремятся рассредоточить поток клиентов: если покупать начнут уже сейчас, то 31 декабря очередей будет меньше.

Кроме того, эксперты отметили, что блеск шаров и стеклянных звезд вдохновляет покупателей на импульсивный шоппинг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоРустам ШафиуллинЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика