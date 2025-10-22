Маркетологи объяснили, почему магазины начали продавать новогодние товары в октябре

Маркетологи объяснили, почему российские магазины начали продавать новогодние товары в октябре. По их словам, новые продавцы спешат занять места на рынке. Также магазины стремятся рассредоточить поток клиентов: если покупать начнут уже сейчас, то 31 декабря очередей будет меньше.

Кроме того, эксперты отметили, что блеск шаров и стеклянных звезд вдохновляет покупателей на импульсивный шоппинг.

