11 сентября, 08:00

Общество

Россиян могут арестовать за анекдот

Россиян могут арестовать за анекдот, в отдельных случаях им может грозить лишение свободы. Например, если человек рассказывает анекдоты с нецензурной лексикой в общественном месте, то это считается мелким хулиганством. Предусмотрен штраф или арест до 15 суток.

В случае, если анекдот разжигает ненависть к нации, религии, или оправдывает террористов, наказание будет суровее. По словам юристов, можно получить от 5 до 7 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

