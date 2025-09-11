Россиян могут арестовать за анекдот, в отдельных случаях им может грозить лишение свободы. Например, если человек рассказывает анекдоты с нецензурной лексикой в общественном месте, то это считается мелким хулиганством. Предусмотрен штраф или арест до 15 суток.

В случае, если анекдот разжигает ненависть к нации, религии, или оправдывает террористов, наказание будет суровее. По словам юристов, можно получить от 5 до 7 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.