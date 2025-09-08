Форма поиска по сайту

В Стамбуле арестовали россиян за поцелуй в мечети

В Стамбуле арестовали россиян за поцелуй в мечети

В Стамбуле арестовали пару из России за поцелуй на территории мечети. Местная жительница сняла их на видео и опубликовала в Сеть.

В Турции за подобное нарушение может грозить от 6 месяцев до 1 года тюрьмы.

На допросе туристы извинились за свое поведение и пояснили, что не знали о запрете. В российском генконсульстве сообщили, что после дачи показаний пару отпустили, но разбирательства продолжаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

