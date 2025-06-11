Российские туристы начали массово страдать от аллергии на солнце

Российские туристы все чаще сталкиваются с солнечной аллергией на курортах. Вместо загара – сыпь, зуд, покраснения и отеки. Врачи отмечают, что проблема особенно актуальна для жителей средней полосы, которые не привыкли к агрессивному ультрафиолету в тропиках.

Аллергическую реакцию могут усиливать некоторые лекарства, сладкая и пряная пища. Чтобы избежать симптомов, медики рекомендуют заранее принимать антигистаминные, использовать кремы с SPF-защитой и закрывать кожу от солнца в первые дни отпуска.

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