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11 июня, 07:45

Общество

Российские туристы начали массово страдать от аллергии на солнце

Российские туристы начали массово страдать от аллергии на солнце

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Российские туристы все чаще сталкиваются с солнечной аллергией на курортах. Вместо загара – сыпь, зуд, покраснения и отеки. Врачи отмечают, что проблема особенно актуальна для жителей средней полосы, которые не привыкли к агрессивному ультрафиолету в тропиках.

Аллергическую реакцию могут усиливать некоторые лекарства, сладкая и пряная пища. Чтобы избежать симптомов, медики рекомендуют заранее принимать антигистаминные, использовать кремы с SPF-защитой и закрывать кожу от солнца в первые дни отпуска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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