Пассажиры метро Москвы смогли насладиться джазовой музыкой

Пассажиры метро смогли насладиться джазовой музыкой. В столичную подземку спустились участники Московского джазового фестиваля. Музыканты собрали аншлаг на станции "Таганская" кольцевой линии.

Там для зрителей сыграл квартет гитариста Евгения Побожего. Выступали артисты на площадке проекта "Музыка в метро", который уже успел полюбиться пассажирам. Его возобновили в марте. С этого момента артисты провели уже больше 500 выступлений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.