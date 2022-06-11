Москвичи выстроились в очередь на заправку на трассе до Санкт-Петербурга

Москвичи выстроились в очередь на заправку на платной трассе Москва – Санкт-Петербург. По словам очевидца, в очереди можно простоять 4 часа.

Дело в том, что на этой трассе мало заправок. Люди смотрят по навигатору, что следующая АЗС будет очень нескоро, и вынуждено становятся в очередь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.