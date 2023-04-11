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Новости

11 апреля, 22:45

Общество

Апексимова высоко оценила работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту

Апексимова высоко оценила работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту

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Заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту. Она выразила поддержку гражданам, которые решили отправиться в зону СВО.

Единый городской пункт отбора на военную службу начал свою работу 3 апреля. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

В данном пункте отбора помогают волонтеры, которые подробно отвечают на вопросы, где пройти медкомиссию, как заполнить анкету и какие данные необходимо указать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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