11 апреля, 22:45Общество
Апексимова высоко оценила работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту
Заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту. Она выразила поддержку гражданам, которые решили отправиться в зону СВО.
Единый городской пункт отбора на военную службу начал свою работу 3 апреля. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.
В данном пункте отбора помогают волонтеры, которые подробно отвечают на вопросы, где пройти медкомиссию, как заполнить анкету и какие данные необходимо указать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.