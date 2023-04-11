Апексимова высоко оценила работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту

Заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту. Она выразила поддержку гражданам, которые решили отправиться в зону СВО.

Единый городской пункт отбора на военную службу начал свою работу 3 апреля. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

В данном пункте отбора помогают волонтеры, которые подробно отвечают на вопросы, где пройти медкомиссию, как заполнить анкету и какие данные необходимо указать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.