Госдума приняла законопроект о полном запрете продажи вейпов детям

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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ужесточении оборота вейпов и о полном запрете их продажи детям. Это касается в том числе и безникотиновых жидкостей. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы выступили почти 400 депутатов, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех пяти думских фракций.



Согласно документу, предлагается ввести полный запрет обращения жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, которые способствуют развитию и усилению никотиновой зависимости. Перечень добавок определит правительство РФ.

Также вводятся ограничения на продажу и рекламу устройств никотиносодержащей продукции – это электронные и другие приборы, которые используются для получения пара. К данной категории относятся устройства для нагревания табака и их элементы, указано в законопроекте.

Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева выступала с предложением о полном запрете вейпов. По ее мнению, электронные сигареты становятся все более популярными у детей.

Депутат Госдумы Сергей Колунов предлагал проработать вопрос пропаганды вреда от употребления вейпов. Он выступал за то, чтобы на пачках вейпов размещали фотографии с последствиями от их употребления. Он напомнил, что зависимость при употреблении данной курительной смеси сопоставима с зависимостью от обычных сигарет.



ГД рассмотрит документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

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